Pochettino: «Non so se sia al massimo, ma noi crediamo in lui»

Maurizio Pochettino ha parlato a pochi attimi dall’inizio della finale di Champions contro il Liverpool. Le sue parole

Per la finale di Champions Maurizio Pochettino ha deciso di puntare su Harry Kane, di rientro da un lungo infortunio. L’allenatore del Tottenham ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio proprio dell’attaccante: ecco le sue parole a Sky Sport.

KANE – «Io non so se sia al cento per cento ma noi crediamo in lui e siamo convinti che nelle ultime settimane si sia preparato nel modo giusto per scendere in campo. Gli abbiamo dato il tempo necessario per prepararsi a livello emozionale e gli abbiamo confermato che sarebbe stato in campo».