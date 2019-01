Pogba alla Juve: la chiave è Nedved

Paul Pogba resta nel mirino della Juventus. Il club bianconero tratta con lo United: in azione anche Pavel Nedved

La Juventus sogna il ritorno di Paul Pogba, non è un mistero. Lo stesso calciatore non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in bianconero ma l’affare non è semplice. Le recenti prestazioni del Polpo hanno riacceso i radar del mercato su di lui ma soprattutto hanno aumentato il suo valore, che sembrava in discesa dopo la prima parte di stagione sotto la guida di José Mourinho. Secondo Tuttosport però la Juve rimane fiduciosa: Paul Pogba è un obiettivo per l’estate e può tornare a Torino.

A portare avanti l’operazione ci starebbe pensando Pavel Nedved, nelle insolite vesti di direttore sportivo. Con l’addio di Beppe Marotta, Paratici e lo stesso Nedved hanno acquisito maggiore potere e il ceco, che ha un ottimo rapporto con Mino Raiola, suo ex agente, sta parlando proprio con Raiola, agente di Pogba, per convincerlo. Raiola non ha detto no ma ci sarà bisogno di un’offerta importante per convincere lo United e lo stesso agente ad accettare la destinazione bianconera. In caso di mancata qualificazione alla Champions da parte dei Red Devils tutto diventerebbe più facile…