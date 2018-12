Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, può lasciare i Red Devils. Il francese può tornare alla Juventus

Paul Pogba torna alla Juventus? Il centrocampista classe ’93 del Manchester United sembra essere tornato ai suoi livelli dopo l’addio di José Mourinho e dopo l’arrivo di Solskjaer. Il francese sta trascinando lo United ma l’addio di Mou potrebbe non aver cambiato il suo futuro. Il centrocampista sarebbe andato via in caso di permanenza del portoghese ma potrebbe essere ‘costretto’ a fare le valigie al termine della stagione a causa dei problemi di bilancio dello United.

Secondo Tuttosport, il club inglese ha un importante rosso in bilancio e senza la qualificazione in Champions League potrebbe essere costretto a cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati. Paul nelle ultime due gare di campionato ha messo a referto due gol e due assist ma lo United potrebbe lasciar andare il francese. Il bilancio senza la Champions avrebbe un passivo importante e per questo in estate si dovrà valutare anche la posizione di Pogba, la cui eventuale cessione potrebbe dare una grossa mano a far rifiatare i conti. La Juventus è alla finestra. I bianconeri sono pronti ad aprire una trattativa con il Manchester United e hanno già avviato i primi contatti con Mino Raiola, suo manager.