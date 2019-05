Porto, Casillas annuncerà presto il suo ritiro dal calcio giocato

Dopo l’infarto subito due settimane fa, Casillas lascerà il calcio giocato. Il portiere vanta tre Champions League in bacheca

Iker Casillas lascerà il calcio giocato. Inevitabile, dopo quello che è successo al portiere, vittima di un infarto. In un certo senso siamo lieti di poter dare questa notizia, significa che il giocatore non ha subito conseguenze gravi a causa del problema al cuore. Ad anticipare la situazione è il quotidiano portoghese O Jogo, che sottolinea come il rinnovo recentemente siglato dal portiere possa essere trasmutato in un contratto da dirigente.

Una carriera encomiabile quella di Casillas, che ha alzato trofei di ogni tipo. Dalla Liga spagnola a quella portoghese, passando ovviamente per le tre Champions League e arrivando ai mondiali per club.