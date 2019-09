Portogallo, Ronaldo: «Io e la squadra stiamo vivendo un buon momento»

Ronaldo delizia gli appassionati di calcio mettendo a segno 4 gol nella sfida per le qualificazioni a Euro 2020 tra Portogallo e Lituania

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Il tabellino recita per ben quattro volte il suo nome questa sera, dopo la sfida vinta 5-1 dal Portogallo contro la Lituania.

Ecco il commento alla stampa portoghese di CR7: «Sto passando un buon momento, ma lo stesso vale per tutta la squadra. Sono felice e me lo sto godendo, non perché abbia segnato, ma per il livello di gioco che abbiamo raggiunto negli ultimi anni».