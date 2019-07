Possibile ritiro De Rossi, scelta in chiave professionale o di cuore?

Daniele De Rossi verso il ritiro. Scelta di cuore o professionale? Per l’ex capitano della Roma pronta l’avventura in panchina

Dopo tante voci riguardo il suo futuro, Daniele De Rossi sembra fortemente indirizzato verso il ritiro. È la forte indiscrezione di questa mattina, che vuole l’ex capitano della Roma non più sui campi da giocatore bensì da allenatore. Proviamo ad ipotizzare, per quanto ovviamente possibile, i motivi plausibili che starebbero spingendo DDR verso questa scelta.

Probabile che nella sua testa riecheggi forte l’incontro avvenuto a fine stagione, alle porte di Trigoria, con una delegazione del tifo giallorosso. Che, con gli occhi gonfi di lacrime, gli chiedevano spiegazioni sull’addio. Lo stesso De Rossi aveva detto a loro: “Se volete, io smetto di giocare“. Troppo grossa, come responsabilità, per i supporter. Così il desiderio di proseguire per il centrocampista si è fatto sempre più vivo. Proposte dal Boca Junior dell’amico Burdisso, dagli Stati Uniti e da club italiani. Tutte percorribili, ma forse al momento di dire sì i colori giallorossi balenano nei suoi occhi.

C’è poi da dire che la panchina l’ha sempre affascinato. Cresciuto sotto l’ombra di papà Alberto, è stato il primo ad aver spesso dichiarato di vedersi in futuro come tecnico di una squadra. E allora sembra tutto ben apparecchiato, con De Rossi pronto a creare un forte profilo in nuova veste.