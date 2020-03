Pozzi: «D’accordo con il taglio agli stipendi. Ripresa del campionato? Sarà difficile»

Nicola Pozzi ai microfoni di Sampnews24: «Non si può buttare una stagione. La Sampdoria era in salute»

Nicola Pozzi, ex attaccante della Sampdoria, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com. Queste le parole dell’ex blucerchiato.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24

TAGLIO STIPENDI – «Ho smesso da poco e posso dire che avrei accetto il taglio. Se il campionato non finisce, è giusto che i calciatori si adeguino. Diversa la situazione in caso di una proroga: portando a termine la stagione non comprenderei un taglio degli stipendi. Al massimo si più parlare di una decurtazione limitata dello stipendio per andare incontro alla propria società, che ha avuto delle perdite economiche derivanti il lungo stop. Ma ci deve essere buon senso tra entrambe le parti».