Praet Milan, la Sampdoria parla chiaro: ecco la valutazione del belga

Il Milan di Giampaolo punta Praet: le richieste della Sampdoria al momento spaventano i rossoneri. Ecco le cifre

25 milioni di euro: proprio come l’offerta del Lione per aggiudicarsi Andersen. Sarebbe questa la richiesta della Sampdoria per Dennis Praet, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com.

Il centrocampista, come è noto, piace al Milan di Giampaolo. Al momento, però, la Doria ha riscontrato soltanto sondaggi per il belga. Difficilmente i rossoneri asseconderanno la richiesta dei blucerchiati se le cifre rimarranno queste.