Praet Valencia: qualche dubbio nel 442 di Marcelino

Il Valencia è forte su Denis Praet. Tuttavia non è detto che lo stile tattico di Marcelino sia il contesto giusto per il belga

Praet vuole fare il salto di qualità in una squadra di livello più alto. E infatti il Valencia è fortemente interessato al belga.

C’è però qualche perplessità sul fatto che la squadra di Marcelino sia il contesto più consono per Praet, visto che il Valencia gioca con un riconoscibile 442. L’ex Anderlecht non sembra poter essere un adeguato partner di Parejo in mezzo. Inoltre, il gioco offensivo degli spagnoli si basa su veloci transizioni con continue connessioni tra ala e terzino. Praet non sembra avere l’esplosività giusta per fare l’esterno alto.