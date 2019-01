Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Milan. Ecco le sue parole

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di lunedì prossimo contro il Milan: «Mi aspetto esuberanza, coraggio ed entusiasmo. Sono curioso anch’io di vedere a che punto siamo arrivati contro una squadra forte. Piatek? Parlo solo dei fatti concreti, sono abituato a parlare del mercato a fatti certi. E’ un ragazzo serio e si sta allenando molto bene, come sempre. Aspettiamo e vediamo cosa succederà. Favilli al suo posto? Lo seguiamo con attenzione ma ci sono anche altre soluzioni. Difesa a 4 o a 3? Quando giochi con un 3-5-2 i difensori hanno riferimenti particolari, lavorano singolarmente sulle situazioni. Nella difesa a quattro i difensori devono avere la stessa idea e quindi è più coinvolgente. E’ però più impegnativo a trovare più equilibrio. In questa settimana ho cercato di capire ancora meglio le caratteristiche dei giocatori».

Il tecnico del Genoa ha parlato anche della protesta dei tifosi rossoblù che non saranno sulle tribune del Ferraris per protestare contro la decisione di far giocare il match alle 15: «Capisco l’amarezza per un calco difficile da accettare quando si gioca alle 15 di una giornata lavorativa. In questo caso abbiamo perso tutti ma spero che i tifosi siano allo stadio perché abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno della nostra gente malgrado le voci di mercato. Speriamo non influisca lo stadio vuoto, abbiamo già il Milan da affrontare. Mi auguro di scendere in campo e trovare i nostri tifosi vicini».