Prandelli, frecciata alla Juve: «Favilli arrivato senza preparazione»

Le parole di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, in conferenza stampa sul caso Favilli, attaccante arrivato dalla Juve

Ancora un altro infortunio per Andrea Favilli, giovane attaccante arrivato al Genoa nel corso di questa stagione. Il classe ’97, arrivato dalla Juventus, non ha brillato in questa stagione a causa dei tanti problemi fisici: l’ex Ascoli ha collezionato solo 163 minuti in questa stagione ed è stato costretto nuovamente a fermarsi per un problema fisico. Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato della stagione travagliata del giovane attaccante e secondo alcuni avrebbe lanciato una frecciata alla Juventus.

«Favilli ha avuto un problema muscolare – ha detto Cesare Prandelli alla vigilia del match contro il Torino – Stagione finita per lui? Non lo so ancora, farà degli accertamenti tra oggi e domani e poi valuteremo. Questa per lui è stata una stagione difficile. Probabilmente l’origine sta nel fatto che quando arrivi senza una preparazione poi diventa tutto molto complicato».