Le parole di Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, in conferenza stampa, alla vigilia del match con l’Atalanta

Cesare Prandelli carica il suo Genoa in vista della difficile gara con l’Atalanta. Il tecnico ha parlato così in conferenza stampa: «Ci stiamo preparando bene per quella che sarà una battaglia. Dovremo rimanere in partita fino all’ultimo e dovremo sfruttare i loro punti deboli. Diciamo che quando perdi dei giocatori strada facendo come Hiljemark, Sturaro e Mazzitelli devi cercare di adattare i giocatori al sistema di gioco. Nelle ultime gare la squadra è stata più compatta e domani dovremo raddoppiare su Ilicic, il loro giocatore migliore. Complimenti all’Atalanta: una società che programma il futuro e che ha trovato il massimo della propria espressione e che ha dato continuità al progetto tecnico, un’utopia nel calcio».

Prosegue Cesare Prandelli: «Ci possono essere dei momenti complicato ma non bisogna mai perdere la fiducia. E’ molto più importante che avere un dubbio perchè quando ce l’hai è negativo. Bisogna avere fiducia nell’essere squadra. Lazovic non ci sarà, Mazzitelli sta recuperando. L’Atalanta avrà la finale di Coppa Italia ma non penserà alla sfida con la Lazio fra quattro giorni. Ci possiamo augurare che qualcuno abbia un abbassamento inconscio di concentrazione ma non sarà così. Per noi sarà la partita della stagione, dobbiamo farla e pensarla così».