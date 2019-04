Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro l’Inter. Le sue parole

L’allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, è intervenuto in conferenza stampa parlando della gara di mercoledì contro l’Inter ma non poteva mancare un commento sul diverbio nell’intervallo di Udinese–Genoa tra Zukanovic e Pereira con Veloso ‘terzo incomodo’: «Il caso è chiuso. Ieri quando sono arrivato al campo sono rimasto sorpreso, in modo positivo, dalla squadra. I calciatori si sono scusati e hanno capito di aver sbagliato. Quindi per me e per tutti l’episodio è chiuso. La società prenderà provvedimenti con una multa che sarà devoluta al Gaslini».

Il diverbio tra i calciatori è solo un ricordo, ora bisogna voltare pagina e pensare all’Inter: «La gara sarà tra squadre con valori diversi ma sul campo idee, forza e determinazione spesso cambiano le cose. Mi aspetto una squadra diversa rispetto a quella vista a Udine. Dobbiamo migliorare e stiamo anche provando a cambiare modo di giocare. Il gruppo è come una famiglia: i confronti vanno bene, i conflitti vengono dimenticati. Mercoledì il nostro pubblico ci darà una grande mano. Icardi? Se giocherà sarà un riferimento per l’attacco dell’Inter. Noi non avremo Criscito, giocherà Pezzella che può fare una grande gara».