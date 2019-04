Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha commentato la sconfitta dei rossoblù nella sfida interna contro l’Inter

Seconda sconfitta consecutiva per il Genoa, ko in casa contro l’Inter per 0-4. Cesare Prandelli, allenatore dei rossoblù, ha parlato così in conferenza stampa: «Quando perdi partite in questa maniera devi dare meriti all’avversario. L’Inter è stata perfetta e noi siamo stati in balia di questa situazione. Dispiace aver subito l’espulsione e lo 0-2 a 5 minuti dall’intervallo. Ora il mio pensiero è rivolto solo alla maglia. Dobbiamo pensare al Genoa, a dare tutto perché siamo in questa bagarre fino al termine del campionato. La squadra deve fare ancora di più gruppo, fare un percorso solo per l’attaccamento».

Prosegue Cesare Prandelli: «Se siamo stati condizionati dal risultato dell’Empoli? Dobbiamo pensare solo a noi stessi. La paura? No ma ci deve essere sempre la sensazione di preoccupazione. La preoccupazione ti fa preparare le partite in maniera diversa. Noi dobbiamo ritrovare una linea di squadra. Rilassamento dopo la Juve? Assolutamente no, non ci voglio nemmeno pensare. Domattina dobbiamo cambiare, pensando alla maglia. quando iniziamo l’allenamento, pensiamo che abbiamo qualcosa di grande da onorare lo dobbiamo iniziare a fare con determinazione».