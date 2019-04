Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia della gara Napoli-Genoa in programma domani al San Paolo

Vigilia di Napoli–Genoa, parla Cesare Prandelli. L’allenatore dei rossoblù è intervenuto in conferenza stampa per presentare il prossimo match di campionato tra il suo Grifone, reduce da due sconfitte consecutive contro Udinese e Inter. Ecco le sue dichiarazioni: «Le mie parole dopo la sconfitta con l’Inter non sono di circostanza. Il senso di appartenenza è importante, l’ambiente deve essere unito e remare nella stessa direzione per raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. La squadra ha bisogno di oltrepassare qualche limite tattico e mentale. Affronteremo il Napoli, una squadra complicata ma voglio veder osare la mia squadra. Difesa a 3 o 4? La difesa verrà schierata in base alle attitudini dei calciatori».

Cesare Prandelli ha poi proseguito: «Biraschi? Se non gioca è solo per motivazioni tattiche perché preferisco degli esterni più offensivi ma lui rimane un grande professionista e un ragazzo straordinario. Sono qui da quattro mesi e non è facile dare un’organizzazione alla squadra in così poco tempo. Tifosi? Apprezzo la Gradinata perché ti sostiene sempre fino alla fine. Formazione? Sulla squadra di domani non dico nulla, stiamo ragionando sul turnover visti gli impegni ravvicinati, vedremo».