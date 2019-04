Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha detto la sua nella conferenza stampa di vigilia di Spal-Genoa. Le sue parole

Spal–Genoa: sfida determinante per la salvezza delle due squadre, in particolare per i rossoblù. Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha detto la sua in conferenza stampa: «Ci stiamo avvicinando alla sfida con la Spal nel migliore dei modi. Sappiamo che sarà molto importante per il nostro futuro ma dovremmo cercare di scendere in campo con la giusta serenità, senza pensare a cosa faranno gli altri. Affronteremo una squadra ben organizzata, equilibrata e solida che ormai sta facendo bene da diversi anni. Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti».

Prosegue Prandelli: «Non ci saranno di sicuro Sturaro e Veloso. Sanabria non è al meglio. Ieri ha provato ma avvertiva ancora un piccolo fastidio. Valuteremo solo oggi le sue condizioni, sentiremo le sue sensazioni e anche il parere dei medici. A ieri non ce la faceva e non dobbiamo forzare nessuno. opo la vittoria sulla Juve nessuno ha pensato di aver attraversato il momento difficile. Fino all’ultimo ci giocheremo la salvezza. Tutto l’ambiente Genoa deve essere pronto. Esonero? Non ho mai avuto paura. Ora non dobbiamo pensare a queste cose o al fatto che i tifosi non entreranno. La cosa un po’ strana, ma sono argomenti che affronteremo a fine campionato, è che si vengono a sapere dopo di voi giornalisti. E queste sono cose strane».