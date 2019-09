Premier League, allungo Liverpool. Klopp ringrazia il Norwich

Premier League, il Liverpool strapazza il Newcastle, il Norwich batte a sorpresa il City. Klopp è già a + 5 su Guardiola

Il sabato di Premier League ha dato indicazioni importantissime per la corsa al titolo. Per essere chiari e concisi, il Liverpool continua a sembrare imbattibile, il Manchester City no. Nulla ha potuto il Newcastle ad Anfield, che è dovuto soccombere sotto i colpi di Manè, Firmino e ovviamente Salah nel match d’apertura della giornata.

Qualche ora dopo sarebbe toccato al City rispondere sul campo del Norwich. I gialloverdi venivano da risultati altalenanti ma prestazioni sempre qualitative. Ieri sono stato in grado di combinare le due cose per ottenere lo scalpo dei ragazzi di Guardiola, con un Pukki sempre più idolo delle folle. I punti di distacco tra Liverpool e Manchester, adesso, sono già 5. Niente è compromesso, ovviamente. Ma se i Reds continuano così…