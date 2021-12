Premier League, il punto: sorpasso City, buona la prima per Rangnick

Premier League, il punto: la squadra di Guardiola supera il Chelsea e comanda la classifica. Ok l’esordio per il tedesco

L’ultima giornata di Premier League ha visto il sorpasso del Manchester City ai danni del Chelsea. La formazione di Guardiola approfitta del ko nel derby con il West Ham (3-2) dei blues e passa in testa, superando senza particolari difficoltà il Watford di Ranieri, sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere. Chelsea che scivola al terzo posto, superato anche dal Liverpool, che in pieno recupero, al 94′, stende il Wolverhampton grazie alla rete del bomber di scorta Origi.

Buona la prima per Ralf Rangnick alla guida del Manchester United. Al tecnico tedesco serve una rete di Fred ad un quarto d’ora dalla fine per avere ragione del Crystal Palace e conquistare i primi tre punti della sua nuova gestione.

Tottenham forza tre, si ferma la rincorsa dell’Arsenal

Positivo anche il fine settimana del Tottenham, che grazie alle reti di Moura, Sanchez e Son regola agevolmente il Norwich, sempre più fanalino di coda. Lotta per la salvezza che ha invece visto il primo, tanto atteso, successo del Newcastle. A decidere lo scontro diretto con il Burnley e una rete di Wilson, con i Magpies che finalmente cancellano lo zero alla voce successi. Pareggi tra Leeds e Brentford (2-2) e tra Brighton e Southampton (1-1), mentre il Leicester cade in rimonta in casa dell’Aston Villa in rimonta. Giornata che si è conclusa con il posticipo di ieri sera tra Everton e Arsenal. I Toffees fermano la rincorsa ai piani alti della squadra di Arteta, che si fa rimontare l’iniziale vantaggio firmato Odegaard negli ultimi dieci minuti (Richarlison e Grey).