Premier League, il Tottenham riassaggia il mercato dopo 17 mesi!

Il Tottenham, dopo un anno e mezzo, ritorna a fare degli acquisti. Per scelta gli Spurs non avevo toccato la squadra negli ultimi 17 mesi

Ciò che ha reso la cavalcata del Tottenham in Champions League particolarmente gloriosa, è sicuramente il fatto che gli Spurs sono arrivati all’atto finale senza aver speso una sola sterlina sul mercato. Esatto, perché l’ultimo acquisto del club risale addirittura al gennaio 2018, quando arrivò Lucas Moura (l’eroe della semifinale con l’Ajax) dal Paris Saint Germain.

Frutto di una scelta oculata della società e sopratutto di Pochettino. Perché vendere e acquistare giocatori se si sta tanto bene così? Detto, fatto. Nessun volto nuovo dalle parti del nuovo White Hart Lane negli ultimi 17 mesi. Tendenza interrotta in questo caldo giugno, poiché il presidente Daniel Levy ha fatto i primi investimenti, puntando su Ndombele e Clarke, per la squadra e per ora non vuole sapere di smettere. D’altronde c’è un po’ di tempo da recuperare.