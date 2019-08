Premier League, meno sette al via. E intanto il mercato…

Premier League, solo sette giorni e si parte. Il Liverpool aprirà le danze, intanto 24 ore prima si chiuderà ufficialmente il mercato

La fase clou del conto alla rovescia è iniziata. Appena sette giorni separano il mondo del calcio dall’inizio della Premier League e, dopo mesi di astinenza dal pallone, è per tutti un po’ una manna dal cielo. Il Liverpool inaugurerà l’annata ad Anfield venerdì prossimo, e a ruota sarà seguito da tutti gli altri club.

La particolarità (chissà se in Italia accadrà mai) è che il mercato chiuderà esattamente 24 ore prima che Salah e compagni battano il calcio d’inizio. Questo per evitare scossoni dell’ultimo minuto, malcontenti e quant’altro, come d’altronde è giusto che sia. Ancora una settimana e lo spettacolo del calcio inglese potrà essere finalmente goduto nuovamente.