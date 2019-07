Premier League, si scaldano i motori. Poco più di due settimane e si parte

Premier League, è quasi tutto pronto per l’inizio. Poco più di due settimane e partirà la caccia al Manchester City di Guardiola

Non è un mistero che il Tottenham si sia presentato all’amichevole contro la Juventus in una condizione fisica migliore. Questo perché l’inizio della Premier League è ormai imminente, e per ovvi motivi i club hanno iniziato a lavorare ben prima di quelli italiani. Il 9 agosto si partirà ufficialmente con l’esordio casalingo del Liverpool.

Proprio i Reds sono gli osservati speciali della prossima annata. Le attese sono riposte su Klopp per cercare di capire se potrà insidiare il Manchester City di Guardiola. Gli Spurs sono pronti a presentarsi come terzo incomodo, cosa che vorrebbe fare anche il Chelsea di Lampard. Arsenal e United appaiono ancora un po’ indietro in graduatoria, ma se c’è una cosa bella della Premier League, è che non si saprà mai prima come andrà a finire.