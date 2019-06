Premier League, sorpresa Newcastle. Rafa Benitez lascia la panchina

Premier League, a sorpresa cambia la panchina del Newcastle, Rafa Benitez lascia a sorpresa. A maggio giurava amore ai Magpies

Nel calcio professionistico le cose cambiano piuttosto velocemente. È stato un fulmine a ciel sereno quello piombato in casa Newcastle, con Rafa Benitez che ha improvvisamente deciso di lasciare la panchina. Una mossa che neanche la dirigenza si poteva aspettare: «Abbiamo lavorato duramente per estendere il contratto di Rafa per un periodo di tempo significativo, tuttavia non è stato – e non lo sarà – possibile raggiungere un accordo con Rafa e i suoi rappresentanti», si legge nel comunicato ufficiale.

A pensare che fino a un mese fa l’unica ambizione di Benitez era quella di proseguire sulla panchina dei Magpies. Lo dichiarava lui stesso, nel periodo in cui era stato accostato alla Roma: «Vedo un potenziale enorme in questo club e spero che si possa fare qualcosa per andare avanti insieme». Come non detto, Rafa.