Premier League, squadre già a lavoro. Meno di un mese e si parte

Premier League, meno di un mese alla partenza del campionato. Squadre già tutte a lavoro per preparare la stagione

Inizia il countdown per la prima giornata di Premier League. Il Liverpool, in casa col Norwich, bagnerà l’inizio della nuova stagione il 9 agosto. Meno di un mese, quindi, alla partenza. Tutti a caccia nuovamente del Manchester City di Pep Guardiola, sicuramente ancora voglioso di portare il titolo a casa.

Le squadre si sono riunite per iniziare a preparare al meglio la stagione, tra sorrisi, speranze e quant’altro. Come quelli di Jurgen Klopp, ripreso più allegro che mai dai canali social del Liverpool. I Reds, dopo aver portato a casa la Champions, proveranno il tutto per tutto per strappare il campionato ai Citizens. Il maestro tedesco, siamo sicuri, sta già tramando su come poterlo fare. Perché tra pochissimo si parte.