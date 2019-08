Premier League, time out. Sul mercato ora o mai più

Premier League, ultimissime ore di mercato. Alle ore 18 locali si chiude tutto: il Manchester United corre per sistemare la rosa

I club di Premier League avranno tempo fino alle ore 18 locali per piazzare qualche colpo in entrata. Alle 18 e un minuto, quel che è fatto è fatto e il mercato darà appuntamento al prossimo gennaio. Il primo pensiero va ovviamente al Manchester United, che salutato Lukaku deve necessariamente far entrare in rosa un attaccante. Stando a quando si apprende, a ora Fernando Llorente (da svincolato) appare il favorito.

Considerando il tempo a disposizione tramonta definitivamente l’operazione che poteva portare Milinkovic Savic all’Old Trafford. Anche la situazione di Pogba si infittisce: il Real Madrid lo gradisce sempre e può acquistarlo in ogni momento fino a inizio settembre, ma a quel punto non ci sarebbe più il margine per rimpiazzarlo. Ultime ore di mercato inglese, che sarà costituito da possibili botti o da calma piatta.