Premier League, via libera ai cinque cambi a partita

La Premier League si allinea alla Serie A e alla Bundesliga con l’istituzione dei cinque cambi a partita: il comunicato ufficiale

La Premier League dice sì ai cinque cambi a partita. Ecco il comunicato della FA sulla questione.

«Per il resto della stagione 2019/20, il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita aumenterà da tre a cinque giocatori. Ciò è in linea con la modifica temporanea della norma fatta dall’International Football Association Board il mese scorso. I club hanno inoltre approvato di aumentare il numero massimo di giocatori in panchina da sette a nove per il resto della stagione 2019/20»