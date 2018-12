Premier, vola il Manchester United: 3 vittorie su 3 senza Mourinho – VIDEO

Vola il Manchester United con Solskjaer in panchina: 4-1 al Bournemouth, doppietta di Pogba e Red Devils a -3 dal 5° posto.

Senza José Mourinho il Manchester United ha cambiato letteralmente passo in Premier League e continua a macinare vittorie. Vola il Manchester United: i Red Devils, affidati all’ex beniamino dei tifosi Ole Gunnar Solskjaer, hanno superato all’Old Trafford anche il Bournemouth di Eddie Howe, travolto 4-1. Grande mattatore della gara ancora una volta è stato Paul Pogba, praticamente rinato dopo la partenza dello Special One e autore di una doppietta (4 gol in 3 partite per lui).

Il poker è completato dalle reti di Rashford e Lukaku. Grazie ai 9 punti conquistati nelle ultime 3 gare, lo United si è di fatto rilanciato in classifica, rafforzando il 6° posto e portandosi a -3 dal 5°, occupato attualmente dall’Arsenal di Emery. La Champions League, impensabile quando Mourinho ha lasciato la panchina dei Red Devils, è ora distante soltanto 8 punti. La cura Solskjaer sembra aver avuto un effetto rivitalizzante su tutta la squadra: ben 12 reti realizzate in 3 gare dai Red Devils, con l’ex centravanti norvegese che si è preso il palcoscenico e anche da allenatore si sta confermando un idolo dei tifosi rossoneri.

Two more goals, another assist and a second consecutive #MUFC Man of the Match award for @PaulPogba! 👏 pic.twitter.com/kfWaY4yXUY — Manchester United (@ManUtd) December 30, 2018

ASSIST DEL MANCHESTER UNITED ALLA JUVENTUS PER POGBA