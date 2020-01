Presentazione Cutrone, l’attaccante: «Alla Fiorentina ho detto subito sì»

Presentazione Cutrone, ecco le parole dell’attaccante della Fiorentina: «Darò risposte sul campo. Ai viola ho detto subito sì»

Patrick Cutrone si è presentato da nuovo giocatore della Fiorentina, dopo aver già realizzato il suo primo gol con la maglia viola. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante italiano:

«Nulla è facile nel calcio come nella vita. Io mi sono sempre allenato al 100% per farmi trovare pronto. E’ stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così. Le miglior risposte si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo. Anche per la maglia azzurra ma soprattutto per avere una nuova sfida e dimostrare che posso far bene. La società Wolverhampton non aveva più fiducia in me e quindi sinceramente appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito sì».