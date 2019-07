Presentazione De Ligt alla Juve, Raiola è in prima fila – FOTO

Mino Raiola si gode uno dei suoi affari migliori. Il procuratore era presente alla conferenza di presentazione di De Ligt alla Juve

Non è stato un affare semplice quello che ha portato De Ligt alla Juve, ma Mino Raiola lo ha gestito con pazienza e caparbietà, consapevole dell’importanza del colpo per ogni parte. Oggi, l’agente, era presente all’Allianz Stadium per la conferenza stampa del difensore.

Il noto procuratore era in prima fila: da lì ha potuto ascoltare le prime parole da bianconero del difensore olandese, che oggi inizia la sua esperienza con la Juve.