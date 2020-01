Presentazione Setièn, ecco le parole del nuovo allenatore del Barcellona in conferenza stampa, al fianco di tutta la dirigenza

Inizia un nuovo capitolo in casa Barcellona. Esonerato Ernesto Valverde, adesso è il turno di Quique Setién. L’allenatore blaugrana si è presentato in conferenza stampa, affiancato dalla dirigenza. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ringrazio prima di tutto l’istituzione per avermi dato l’opportunità di allenare qui. Sono una persona emotiva e non nascondo che questo per me è un gioco speciale. Voglio trasmettere il mio entusiasmo e la mia voglia alla squadra, normalmente non è complicato per me farlo. Voglio spendere una parola su Ernesto Valverde e apprezzo il lavoro che ha fatto, il suo principio e molte cose. Ho parlato con lui perché molte cose del suo lavoro saranno per me preziose. Ho parlato con i giocatori, hanno una predisposizione straordinaria. Obiettivi? Vincere tutto quello che si può vincere. Questo dev’essere sempre l’obiettivo di questa squadra. E giocare bene. Il miglior modo per vincere è giocare bene. Messi? Non sono cosciente al momento di cosa significhi oggi sedermi e allenare il miglior giocatore al mondo e i suoi compagni. Una cosa è l’ammirazione per un giocatore, un’altra è la realtà, relazionarmi con tutti questi giocatori. Sono certo che avremo una relazione straordinaria, vedranno che sono una persona sincera, diretta e con cui si può parlare».