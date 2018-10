Tragedia Leicester: il cordoglio sui social per Srivaddhanaprabha – FOTO

Tragedia Leicester City: il cordoglio del mondo del calcio, anche da parte degli addetti ai lavori italiani, per la morte del presidente Srivaddhanaprabha a causa di un incidente in elicottero

Una tragedia, l’ennesima, che scuote il mondo del calcio tutto: l’incidente in elicottero avuto ieri dal presidente del Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha (e da sua figlia, anche se le notizie in merito non sono ancora ufficiali) ha suscitato la commozione di moltissimi. Il magnate thailandese, fautore del vero e proprio miracolo che portò nemmeno tre anni fa le Foxes in cima alla Premier League contro ogni pronostico grazie anche alla guida di Claudio Ranieri, è stato coinvolto nello schianto a quanto pare mortale al termine del match pareggiato in casa dai suoi contro il West Ham, mentre rincasava a Londra.

Nonostante la notizia del decesso di Srivaddhanaprabha non sia stata al momento ancora confermata dal Leicester, non ci sono purtroppo molti dubbi in merito. Sin dalle prime ore, appresa la notizia, sui social c’è stata davvero una mobilitazione collettiva di tifosi, appassionati ed addetti ai lavori: un pianto collettivo, che ha riguardato ovviamente anche società, dirigenti, calciatori ed allenatori italiani. Ecco alcuni dei messaggi più significativi alla memoria del numero uno del Leicester.

Tutto il Napoli è attonito per la tragedia di Leicester. La nostra grande vicinanza e solidarietà alla società, alla tifoseria ed alle famiglie coinvolte. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 28, 2018

No words are needed, only thoughts and prayers. We are with you @LCFC 🙏🏻 #LCFC pic.twitter.com/Cw49dU3JpC — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) October 28, 2018

Leggi anche: INCIDENTE IN ELICOTTERO PER IL PRESIDENTE DEL LEICESTER