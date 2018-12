Nessuna acquisto a gennaio, ma in casa Juventus si valutano alcune cessioni in prestito per sfoltire la rosa: al centro del tavolo soprattutto le questioni legate a Spinazzola ed a Kean

Sul mercato di gennaio la Juventus starà ferma e quasi immobile. Di sicuro in entrata, perché come facilmente immaginabile, i bianconeri non dovrebbero fare nessun acquisto al fine di perfezionare una rosa che, considerati i risultati ottenuti finora, probabilmente non necessita assolutamente di roticchi. Molto più probabile allora si muova qualcosa (ma giusto qualcosina) in uscita: la situazione più complessa è forse quella di Leonardo Spinazzola, giocatore tornato in prestito in estate dopo la lunga parentesi all’Atalanta, ma infortunato. L’esterno è al momento in ripresa e potrebbe trovare spazio in virtù dell’infortunio occorso a Juan Cuadrado, ma qualora il colombiano dovesse recuperare nel giro di pochi giorni, potrebbe esserci un’altra eventualità: nuovo prestito fino a fine stagione per Spinazzola (ancora all’Atalanta con cui proprio un anno fa stava per rompere per tornare anzitempo alla Juve?) al fine di concedergli il minutaggio che ora non ha.

Situazione simile per il giovane Moise Kean, chiuso in attacco: piace a Bologna ed Olympique Marsiglia e l’ipotesi di un prestito sembra la più comprensibile. Non si muoverà, nonostante le tante voci (le ultime lo davano nel mirino del Barcellona a gennaio, ma i catalani alla fine hanno virato sull’ex Inter Jeison Murillo) Daniele Rugani: il difensore bianconero, che finora ha giocato davvero poco, dovrebbe anzi rinnovare il contratto in scadenza fino al 2021 e, come per Alex Sandro, in estate si vedrà. Si discute infine con la Fiorentina della situazione di Marko Pjaca, che non sarà riscattato dai viola – dove non trova spazi – e che tornerà anzitempo in bianconero solo se si troverà per lui una nuova sistemazione (ancora in prestito con diritto di riscatto o a titolo definitivo). Staremo a osservare…