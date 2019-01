Minacce di morte a Preziosi dopo la pubblicazione del suo numero

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, minacciato di morte sul cellulare dopo la cessione di Piatek al Milan

I tifosi del Genoa, usiamo un eufemismo, non hanno gradito la cessione di Piatek al Milan. Il presidente del Genoa Preziosi aveva dichiarato di non voler cedere il suo centravanti ma alla fine ha ceduto alle lusinghe del Milan di Elliott, lasciando andare il suo attaccante per 35 milioni di euro. Nelle ultime ore è circolato sul web il numero di telefono di Enrico Preziosi, presidente del Genoa. Secondo Sky Sport, il numero uno del Grifone avrebbe ricevuto delle minacce di morte dopo la pubblicazione del numero di cellulare.

Aria tesa in casa Genoa. Un fatto che evidenzia il clima teso che si respira in casa rossoblù dopo i risultati non particolarmente positivi dell’ultimo periodo, dopo gli esoneri di Ballardini e Juric e l’ingaggio di Cesare Prandelli. La Digos per questo motivo ha disposto la scorta al presidente del Genoa quando entra in Liguria. Aria tesa dunque in casa rossoblù. Il pubblico genoano non ha gradito l’addio di Piatek. Il presidente si è mosso per rinforzare la squadra ingaggiando Sturaro (ufficiale ieri) e Sanabria (sta svolgendo le visite mediche con la società rossoblù) ma questo, evidentemente, non basta ad alcuni ‘tifosi’.