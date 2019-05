Preziosi: «Romero andrà alla Juve. Nella curva ci sono delinquenti»

Il presidente del Genoa Preziosi ha parlato del futuro di Romero e anche del momento dei rossoblù. Le ultime

A tutto Preziosi. Il presidente del Genoa ha parlato a Primo Canale, annunciando un’altra cessione, dopo quella di Piatek: «Romero andrà alla Juventus, sapete tutti che c’è una trattativa avviata con i bianconeri. La vendita di Piatek e quella di Romero metteranno a posto definitivamente i conti della società. La cessione di Piatek dal punto di vista societario è stata una mossa giustissima». Preziosi ha poi parlato del momento del Grifone: «Il Genoa è una società sanissima ed entro quest’anno non avremo più debiti verso l’erario Se analizziamo le rose, il Genoa merita la salvezza e se portassi dentro al Genoa la metà dei giocatori che giocano in queste squadre mi prenderebbero per pazzo».

Prosegue Preziosi parlando ancora dei conti e dei rapporti con la tifoseria: «Ho sempre onorato gli impegni. In tanti anni non ho mai preso punti di penalizzazione. Se poi uno ha speso 8 milioni per prendere Toni può aver sbagliato. I tifosi? Ci sono anche dei delinquenti. Non vengo allo stadio perché dovrebbero esserci 7-8 persone della Digos a controllarmi. In nessuno stadio del mondo si sono mai visti striscioni offensivi verso le madri. Alla finale di Viareggio c’è stato un gruppo di ultras che ha cantato “la mamma di Preziosi è…”. Cessione? La tifoseria nomini un advisor e io gli do il mandato».