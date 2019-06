Prima le accuse, poi l’infortunio. Per Neymar è un periodo nero

Periodo nero per Neymar: prima le accuse di violenza sessuale, ora l’infortunio che lo costringe a saltare la Coppa America

La stagione passata è stata tutt’altro che positiva per il Paris Saint Germain. Vero che il titolo è arrivato senza problemi, ma dalla squadra francese ci si aspettava molto di più, sopratutto in Champions League. Così come le attese erano alte su Neymar che, come il resto dei compagni, non ha brillato. Rimane sempre il trascinatore del club (in bella compagnia di Mbappé e Cavani), ma è come se gli mancasse lo scatto decisivo per pareggiare i livelli di Messi e Cristiano Ronaldo.

Il periodo attuale è uno dei più negativi della carriera del brasiliano. Prima le recenti accuse di violenza sessuale, da cui si è ampiamente difeso tramite i canali social, poi l’infortunio. Durante un’amichevole dei verdeoro, il talento ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia. Niente di preoccupante a inizio giugno, se non fosse per la Coppa America che incombe. Neymar sarà così costretto a guardarla dal divano, tifano per i suoi compagni. Che, con una vittoria, renderebbero meno amaro il suo periodo nero.