Allo Campo dell’A.S.D. Chisola la quarta giornata del campionato Primavera 1 tra Torino e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Inviato al campo dell’A.S.D. Chisola in Vinovo) – Torino e Fiorentina scendono in campo alle ore 17.00 per la quarta giornata del campionato Primavera 1. I granata arrivano al match con l’obbligo di un risultato positivo, mentre i viola vogliono confermare l’ultima buona uscita contro la Roma.

Sintesi Torino Fiorentina 1-0

3′ Gol di Lucca – L’attaccante del Toro porta subito avanti i suoi, ribadendo in porta una respinta corta di Brancolini.

7′ Occasione per Singo – Azione personale dell’esterno del Torino che per poco, grazie a un rimpallo, non riesce a siglare il raddoppio.

8′ Tiro di Singo – Ancora l’esterno, stavolta con una gran botta dalla distanza. Si distende Brancolini e respinge in out.

9′ Colpo di testa di Rauti – L’attaccante va vicino al raddoppio. Bravo stavolta il portiere della Fiorentina a distendersi e respingere.

20′ Cross di Pierozzi – Buon affondo del terzino della Fiorentina, bravissimo Buongiorno a sventare in angolo il suo pericoloso traversone.

28′ Tiro di Lucca – Ottimo cross dalla sinistra di Michelotti. L’attaccante del Toro riesce a stoppare il pallone e prova a coordinarsi: conclusione potente ma alta.

A conclusione del primo tempo

Torino Fiorentina 1-0: risultato e tabellino

Reti: 3′ Lucca.

Torino (3-5-2): Trombini; Siniega, Buongiorno, Celesia; Singo, Greco, Onişa, Michelotti, Sandri; Rauti, Lucca. All. Sesia. A disp. Lewis, Ghazoini, Enrici, Tesio, Snidarcig, Bongiovanni, Ricossa, Rotella, Garetto, Moreo, Kone, Bruci.

Fiorentina (4-3-3): Brancolini; Pierozzi, Simonti, Dutu, Lovisa; Dalle Mura, Montiel, Gorgo; Duncan, Koffi, Eysseric. All. Bigica. A disp. Chiossi, Chiti, Ponsi, Fiorini, Bianco, Kukovec, Pierozzi, Simic, Spalluto.

Arbitro: Colombo.

