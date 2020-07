Probabili formazioni Brescia Hellas Verona: Rondinelle obbligate a vincere, gli scaligeri sognano ancora l’Europa

Una vittoria praticamente obbligata per il Brescia di mister Lopez, che deve assolutamente allontanarsi dalla zona retrocessione e a tornare a -4 dal Lecce. Il Verona però non rimarrà a guardare, gli scaligeri vogliono assolutamente sognare l’Europa.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Le Rondinelle devono assolutamente fare punti e scenderanno in campo con l’attacco pesante formato da Donnarumma e Torregrossa. Tonali in cabina di regia, con Bjarnason e Dessena in mezzo al campo.

COME ARRIVA IL VERONA – Spazio a Stepinski dal primo minuto, con Verre e Zaccagni che andranno a supporto dell’unica punta. Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso e Lazovic andranno invece a centrocampo.

Probabili formazioni Brescia Hellas Verona

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zrmhal; Torregrossa, A. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. Allenatore: Ivan Juric