Probabili formazioni Fiorentina Verona: tornano Castrovilli e Pezzella

Probabili formazioni Fiorentina Verona: Iachini potrà contare sul ritorno di Castrovilli e Pezzella. Juric con gli uomini contati

Fiorentina ed Hellas Verona si sfidano per tre preziosissimi punti. I viola non sono ancora certi della salvezza nonostante gli otto punti di distanza dal Genoa terzultimo e vorrebbero centrare l’obiettivo il prima possibile per finire in tranquillità il campionato. Gli scaligeri invece lottano ancora per un posto in Europa League essendo a pari merito del Sassuolo e a sei lunghezze dal Milan.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Iachini potrà contare su due importanti ritorni: Pezzella in difesa e Castrovilli a centrocampo che sostituirà lo squalificato Duncan. Sulla destra agirà Lirola a sinistra Dalbert. Davanti si va verso la riproposizione del tridente con Chiesa, Vlahovic e Ribery, già visto all’opera contro il Cagliari.

COME ARRIVA L’ HELLAS VERONA – Juric potrebbe rilanciare Di Carmine dal 1′ al posto del polacco Stepinski nel ruolo di prima punta. A suo sostegno sulla trequarti dovrebbero provvedere Pessina e Verre. Zaccagni è ancora out per infortunio. Amrabat e Veloso confermatissimi in mezzo al campo così come in difesa con Rrahmani, Kumbulla e Gunter davanti al portiere Silvestri.

Probabili formazioni Fiorentina Verona

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Vlahovic, Chiesa. Allenatore Iachini

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre; Di Carmine. Allenatore: Juric