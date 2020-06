Probabili formazioni Roma Sampdoria: Quagliarella ancora out, Perez favorito su Under

Probabili formazioni Roma Sampdoria: Ranieri lancia Gabbiadini dal primo minuto mentre Carles Perez è favorito su Under

La Roma torna a giocare in campionato e lo fa contro un suo grande ex: Claudio Ranieri. I giallorossi cercano punti per mantenere vivo il sogno Champions League, dall’altra parte i liguri vogliono un po’ di ossigeno e togliersi dalle zone calde della classifica.

COME ARRIVA LA ROMA – Fonseca dovrà rinunciare a Pau Lopez, spazio a Mirante. Per la fascia destra il favorito è Zappacosta anche se Bruno Peres ha ancora una piccola chance. Coppia centrale formata da Fazio e Smalling. A sinistra l’intoccabile Kolarov mentre a centrocampo ecco Veretout e Diawara. A destra più Carles Perez di Under. Pellegrini agirà dietro a Dzeko mentre sulla sinistra è ballottaggio tra Kluivert e Mkhitaryan.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Rispetto al match di San Siro, Ranieri potrebbe cambiare alcuni giocatori. Il tecnico blucerchiato va verso un 3-5-2 in cui dovrebbe rivedersi in attacco Manolo Gabbiadini. Il condizionale è più sfumato per Gaston Ramirez, che contro l’Inter era partito titolare a supporto di La Gumina. A centrocampo chance per Ekdal, non impiegato a San Siro. Tonelli in pole per un posto in difesa, con Bereszinsky e Yoshida confermati.

Probabili formazioni Roma Sampdoria

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.