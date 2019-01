Cristiano Ronaldo in tribunale a Madrid: condanna a 23 mesi – VIDEO

Cristiano Ronaldo è a Madrid per chiudere il contenzioso con il fisco spagnolo: il portoghese della Juventus patteggerà 23 mesi di condanna e 18,8 milioni di euro di multa

Cristiano Ronaldo è arrivato da poco a Madrid: stamane l’attaccante della Juventus era atteso in tribunale per chiudere il lungo contenzioso con il fisco spagnolo che gli imputa il mancato versamento di alcune tasse per il triennio 2014/2017 per un totale di circa 15 milioni di euro più interessi. Ronaldo, inizialmente non indagato per il reato di evasione fiscale, aveva accettato qualche mese fa un patteggiamento allo scopo di scagionare il suo procuratore, Jorge Mendes: il portoghese dovrà pagare all’erario 18,8 milioni di euro (cifra comunque inferiore di due terzi rispetto a quanto il fisco gli chiedeva) e subirà una condanna di 23 mesi di detenzione (il massimo entro il quale, per la legge spagnola, una persona incensurata può evitare di scontare la pena in carcere è di due anni).

Pochi minuti fa l’ingresso di CR7 al tribunale di Madrid in compagnia della fidanzata Georgina Rodriguez: il portoghese aveva fatto istanza alle autorità locale per poter accedere alla struttura direttamente dai garage così da sottrarsi ai flash dei fotografi e alle domande dei giornalisti accorsi lì stamane. Richiesta negata tuttavia: pure Ronaldo, come il collega Leo Messi (che aveva patteggiato 21 mesi di condanna più svariati milioni di multa), non ha potuto la curiosità mediatica su di lui. Non il migliore dei ritorni a Madrid possibili.