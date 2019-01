La FIFA vara le norme “anti-Wanda”: torna l’albo dei procuratori

Stretta della FIFA sugli agenti: dal 2020 nuovo regolamento per tutti i procuratori. Torna l’albo con esame di accesso, controlli su compensi e parenti dei calciatori

Qualcuno le chiama già “norme anti-Wanda”, dove Wanda è ovviamente Wanda Nara, moglie e soprattutto agente di Mauro Icardi. Di fatto però la FIFA intende scongiurare un fenomeno ben più ampio: quello della deregolamentazione dei procuratori dei calciatori che, negli ultimi anni, ha portato a movimenti anomali di denaro e procure. Dal 2020 dovrebbe insomma tornerà un vero e proprio albo dei procuratori (era stato cancellato circa tre anni fa), con tanto di esame di accesso e corsi di aggiornamento obbligatori. Non è tutto però, perché FIFA e rappresentanti degli agenti studiano anche altre soluzioni per aumentare il controllo su chi svolge la professione in Europa e nel mondo evitando casi discussi e particolari come quello ben rappresentato in Italia appunto da Wanda Nara.

Tra i nodi cardine delle riforma dunque: