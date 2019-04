Psg, Rabiot ancora nei guai: sospeso per 6 giorni dopo il “like” ad Evra

Psg, Rabiot ancora nei guai: dopo l’eliminazione in Champions, aveva messo “like” al video incriminato di Evra

Ancora nei guai il centrocampista classe ’95, Adrien Rabiot. Il francese, noto oramai più per le sue vicende extra-calcistiche che per le prestazioni in campo, è stato sanzionato dal Psg. Rabiot aveva messo “like” ad un video di Evra che esultava e gioiva dopo l’eliminazione del Psg da parte del Manchester United.

Al centrocampista è stato sospeso lo stipendio per 6 giorni, ma è solo l’ultima delle marachelle. I ritardi agli allenamenti, la chiamata dell’allenatore in panchina non rispettata hanno fatto sì che il Psg non gli assegnasse il premio etico (15 mila euro). Rabiot è fuori rosa da diverse settimane per il braccio di ferro sul rinnovo di contratto.