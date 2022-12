Alle 18.15 è andata in scena l’amichevole tra PSV e Milan. I rossoneri stanno perdendo momentaneamente 2-0 al primo tempo

Alle 18.15 è andata in scena l’amichevole tra PSV e Milan. I rossoneri stanno perdendo momentaneamente 2-0 al primo tempo.

Si tratta dell’ultima amichevole prima della ripresa della Serie A per la squadra di Pioli. Per gli olandesi sono andati in gol Til e Madueke.