QATAR 2022 – CHI SARA’ IL CAPOCANNONIERE?

Dopo la prima giornata del Mondiale, c’è grande affollamento in testa alla classifica dei goleador. Sono ben 6 i giocatori ad avere realizzato una doppietta. Vedremo se con la seconda partita ci sarà una scrematura o se si proporranno nomi nuovi

Quattro anni fa, a Russia 2018, il Re dei goleador è stato l’inglese Harry Kane, che partì con una doppietta. Insieme a lui c’erano Diego Costa, Cheryshev e Lukaku. A precederli, protagonista di una fantastica tripletta nel pirotecnico 3-3 di Portogallo-Spagna c’era Cristiano Ronaldo, in gol anche stavolta col Ghana e potenzialmente in corsa per il titolo di quest’anno. Ma quali sono le prospettive dei 6 doppiettisti di Qatar 2022?



FERNAN TORRES – La Spagna è una macchina da gol. Ma contro la Germania sarà tutta un’altra storia. Però lui è un rigorista…



SAKA – L’Inghilterra affronta gli Stati Uniti. Ci potrebbero essere spazi per esaltarlo.



RICHARLISON – Uno che fa una doppietta (e di che fattura!) dopo non avere quasi toccato palla può fare tutto…



VALENCIA – L’Olanda ha una difesa di ferro. Un test molto difficile



GIROUD – In questo momento sembra il classico giocatore che appena tocca il pallone va dentro. E poi ha appena raggiunto Henry, farà di tutto per andare avanti.



TAREMI – Ha esperienza da vendere. E il Galles concede.