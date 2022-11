QATAR 2022 – Musiala e gli altri: i dribbling li fanno i giovani

Il solito Mbappé domina anche questa classifica dopo la prima giornata di Qatar 2022. É lui l’esponente principale di una generazione di Under 23 che hanno coraggio e si divertono a saltare l’uomo, il più giovane dei quali è il tedesco Musiala

GLI UNDER 23 – Nella Top Ten della prima giornata di Qatar 2022, la metà dei dribblatori è occupata da Under 23. Un segnale di freschezza, energia, inventiva e coraggio. Capofila non può che essere Mbappé, definito in questi giorni in una pagella «una mostra di arte moderna che cammina». Classe 1999 è chi lo segue, il canadese Buchanan che gioca nel Bruges e che con la Croazia potrebbe cercare d’inventare la giocata giusta. Ha 21 anni Saka, che ha anche segnato 2 gol e che tutti ricordiamo per cosa abbia dovuto fare Chiellini per evitare che gli andasse via nella finale dello scorso Europeo. Da allora il ragazzo sembra diventato ancora più scatenato. Musiala di anni ne ha 19: se la Germania ha speranze di riprendersi dallo shock è anche per la sua capacità di superare gli ostacoli. Infine, c’è nell’Ecuador Plata. Nel Valladolid il giovane del 2000 si dà anche un gran daffare nel tornare indietro. Contro il Qatar lo ha fatto anche di più, toccando quasi la metà dei palloni nella propria metà campo.



SERIE A – Il rappresentante della nostra Serie A c’è ed è il napoletano Lozano. Controprova contro la stinta Argentina, che nonostante il talento diffuso non ha nessuno nella Top Ten. Ed anche questa è una condanna.



LA SPAGNA C’É – Con il 7-0 sul Costa Rica, quasi impossibile che non ci sia un giocatore della Roja nelle classifiche di rendimento. In questa c’è Dani Olmo, che gioca in Bundesliga.



I BLAUGRANA – Nel Brasile c’è il Barcellona. Ovvero l’ex Neymar e l’attuale blaugrana Raphinha. Uno a dribblare ovunque, l’altro ad agire sulla destra a piede invertito