Il Qatar valuta nuovi progetti e potrebbe investire nella nostra Serie A: nel mirino ci sono Roma e Milan

Gli sceicchi del Qatar irrompono nella nostra Serie A e investono nei nostri club? E’ questo il possibile scenario profilato da Milano Finanza. I qatarioti, dopo la sponsorizzazione della Roma tramite Qatar Airways, potrebbero andare oltre. Nel Paese sarebbe cresciuto l’interesse per il calcio italiano e gli sceicchi avrebbero in mano due dossier, uno che riguarda la Roma (la sponsorizzazione dunque potrebbe avere molto presto un seguito) e anche il Milan, ora nelle mani del Fondo Elliott.

Nel Qatar sarebbe cresciuto l’interesse per entrare nell’azionariato di un club italiano. Attenzione alla questione stadio-Roma: Pallotta potrebbe anche decidere di passare la mano in caso di nuovi problemi burocratici relativi alla costruzione del nuovo stadio giallorosso e non è da escludere una cessione in caso di offerta importante. L’Emirato, che già controlla il PSG tramite la Qatar Investment Authority, potrebbe mettere le mani su un club italiano. Al momento della sponsorizzazione con la linea aerea però l’interesse qatariota non era stato molto gradito in Vaticano, quindi attenzione al Milan con Elliott che ha garantito investimenti ma che sarebbe destinato, come da consuetudine, ad acquistare, riqualificare e rivendere.