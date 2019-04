Derby tra bomber infiniti oggi al Ferraris. La sfida Quagliarella-Pandev nel derby della Lanterna: le ultimissime

Grande attesa per il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa in programma nel pomeriggio al Ferraris di Genova. Due formazioni che hanno due obiettivi diversi: la Samp spera ancora nell’Europa, il club rossoblù invece lotta per uscire definitivamente dalla zona calda. Il derby regala mille emozioni e anche tante sfide nelle sfide. Una di queste è quella tra Quagliarella e Pandev, i due ‘ragazzini’ del gol. Quaglia è il capocannoniere della Serie A con 21 gol (insieme a Piatek) e sta vivendo una seconda giovinezza; Pandev ha ‘rubato’ il posto a Sanabria e proverà a regalare una grande gioia ai suoi tifosi.

Solo 174 giorni separano i due simboli di Samp e Genoa. Insieme contano 836 partite e 232 gol in A: 432 e 148 la punta della Samp, 404 e 84 il macedone del Genoa. Entrambi divisi dalla maglia che indossano ma uniti dalla ‘simpatia’ e dai consensi che riscuotono nella gente perché sono due campioni che piacciono a tutti, uniti dai gol e uniti anche da un grande sogno: l’Europeo 2020. Fabio potrebbe guidare l’attacco dell’Italia ma avrà bisogno di un’altra stagione da urlo, Mancini è stato chiaro. Il macedone ha un grande sogno nel cuore: portare con i suoi gol la Macedonia ad Euro 2020, giocare ancora una stagione in Italia, lui che ha otte­nuto la nostra cittadinanza nei mesi scorsi, disputare l’Europeo e poi andare a guidare la sua Macedonia.