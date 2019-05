Quagliarella Sampdoria: la stagione del miglior attaccante della Serie A

A trentasei anni Quagliarella è vicino ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere di Serie A. Giampaolo: «Sarebbe una vittoria di squadra»

Si dice che gallina vecchia faccia buon brodo. Nessuno meglio di Fabio Quagliarella incarna al meglio questo antico proverbio. A trentasei anni domina la classifica dei cannonieri della Serie A, ed è stato in grado di staccare campioni del calibro di Cristiano Ronaldo. Il riconoscimento come miglior attaccante del campionato non poteva che andare a lui.

La ciliegina sulla torta della stagione è stato sicuramente il ritorno in Nazionale. A Roberto Mancini, che l’ambiente Sampdoria lo conosce per bene, non poteva di certo passare inosservato il rendimento del partenopeo. Tifa per Quagliarella anche Giampaolo: «Fabio capocannoniere? Sarebbe una piccola vittoria, personale ma anche di squadra».