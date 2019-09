L’Italia di Mancini torna in campo in trasferta contro l’Armenia nel Gruppo J di qualificazione ad Euro 2020: dove vedere la gara

Ripartono le Qualificazioni ad Euro 2020 con la quinta giornata di gare. Fra le Nazionali impegnate anche l’Italia di Roberto Mancini, che sfiderà in trasferta l’Armenia di Armen Gyowlbowdaġyanc per il Gruppo J. Armenia-Italia: la gara si disputerà alle 18.00 ore italiane nella cornice del Republican Stadium di Jerevan, in Armenia.

Gli Azzurri di Mancini guidano il Gruppo J a punteggio pieno con 12 punti, frutto di altrettante vittorie, mentre l’Armenia è al momento terza con 6 punti e un percorso di 2 vittorie e 2 sconfitte. Il Ct jesino dovrà fare a meno per l’occasione di alcune pedine importanti, assenti per infortunio: su tutte quelle di Chiellini e Insigne, senza dimenticare il cagliaritano Pavoletti. Davanti al rientrante Donnarumma fra i pali, i terzini, vista anche l’indisponibilità di De Sciglio, saranno Florenzi a destra ed Emerson Palmieri a sinistra, con il milanista Romagnoli accanto a Bonucci in mezzo. A centrocampo Jorginho sarà il playmaker, con Verratti e Barella mezzali ai suoi lati. Davanti Bernardeschi è in vantaggio su El Shaarawy per completare il tridente con Belotti e Chiesa.

La sfida Armenia-Italia sarà trasmessa in esclusiva in diretta e in chiaro dalla RAI su Rai 1. La televisione pubblica detiene infatti i diritti delle gare della Nazionale maggiore. A curare la telecronaca sarà Alberto Rimedio, mentre Luca De Capitani si occuperà delle interviste da bordo campo. Tifosi e appassionati di calcio potranno seguire l’impegno della Nazionale anche in diretta streaming collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Rai Play. Armenia-Italia sarà inoltre trasmessa anche in diretta radiofonica su RAI Radio 1, con collegamento a partire dalle 17.50. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Armenia-Italia

Competizione: Qualificazioni Euro 2020

Quando: Giovedì 5 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.00

Dove vederla in tv: Rai 1

Dove vederla in streaming: Rai Play

Dove seguirla in radio: RAI Radio 1

Stadio: Republican Stadium (Jerevan)

Arbitro: Siebert (Germania)



Le probabili formazioni

ARMENIA (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Mkrtchyan, Grigoryan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan. Ct. Armen Gyowlbowdaġyanc

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct. Roberto Mancini

