Quanto vale il Pallone d’Oro

Tutte le info sul Pallone d’Oro, ovvero il trofeo che viene fisicamente assegnato da France Football al miglior giocatore del mondo: dimensioni, materiali, peso e valore

A vederlo così sembra costosissimo, ma in reatà il Pallone d’Oro non vale poi così tanto: il premio di France Football assegnato da una giuria internazionale di giornalisti al miglior giocatore del pianeta non è troppo grosso e misura 31 centimetri di altezza, 23 centimetri di lunghezza e 23 centimetri di larghezza. Tutto sommato però è abbastanza pesante: 7,2 chili. Nemmeno a dirlo, il Pallone d’Oro… non è tutto d’oro. Per la precisione è laminato all’esterno da due lastre di ottone in rilievo, a dare la forma sferica, mentre all’interno è riempito con un materiale simile alla cera cesellato verso l’esterno con tanti pentagoni a dare l’impressione di tratti di una vera e propria palla da gioco.

Il suo valore reale, dicevamo, non è altissimo: appena 3mila euro, cioè più o meno quanto guadagna Cristiano Ronaldo in nemmeno un’ora di lavoro. È il suo valore simbolico però quello che conta: in pochissimi possono fregiarsi di un simile riconoscimento al mondo, soprattutto perchè, ogni anno, viene prodotto un solo Pallone d’Oro che va esclusivamente al vincitore, mentre tutte le copie riprodotte a scopo di marketing e promozionale non hanno nulla a che vedere con l’originale. Volete mettere?