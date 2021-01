Quanto vale la Supercoppa? I guadagni di Juventus e Napoli per il match in programma alle 21 al Mapei Stadium

Come riferito da Repubblica, nella passata edizione della Supercoppa a Riyad Juventus e Lazio si sarebbero messe in tasca un totale di 5,8 milioni di euro, dato che le spese per l’allestimento dell’evento erano comunque a carico degli organizzatori.

Per questa stagione l’Arabia Saudita avrebbe fatto sapere di non essere interessata a ospitare l’incontro, vista l’impossibilità di accogliere i tifosi allo stadio. Da qui il ritorno in Italia, per un match che dovrebbe portare ai club circa 2,6 milioni in totale, meno della metà rispetto al 2019.